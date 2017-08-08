限電紅燈恐亮5天 蔡遭酸實現「點亮台灣」承諾
昨日台北高溫衝上38.5度，台電亮起今年第一顆「限電警戒」紅燈。據台電官網資料指出，今日起至11日的電力供需預測均為紅燈，只要再一台中型機組跳機就進入黑燈限電準備，本周至周五有可能連5顆紅燈。有網友拿蔡英文選舉時曾說她要「點亮台灣」，諷刺表示她做到了!她用第一顆「限電紅燈」點亮台灣。
台電發言人林德福表示，高溫導致用電量攀升，昨天尖峰用電量飆至3,604.3萬瓩，比原先預估多出約56萬瓩，等同一部火力發電機組發電量，供電進入限電警戒紅燈。林德福指出，預估今日用電量會再提高，今天供電能力約有3695.5萬瓩，備轉容量剩75.5萬瓩，備轉容量率2.09％，第二顆紅燈出現機會很大，但不會進入限電。
對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」昨晚PO文酸蔡英文，並表示「選舉時，蔡英文說她要「點亮台灣」。就在今天，她做到了！今天，她用第一顆「限電紅燈」點亮台灣!」。
網友則回應表示「點亮台灣就應該像慶祝生日快樂一樣，把燈都關了，用蠟燭」、「用蠟燭點亮台灣」、「紅燈區」、「台灣人民甘願受蔡英文造的孽？」、「早不是一顆紅燈！台電的供電早不夠提供全民，現在是台電用高於民生用電的價格10-12元跟民營電廠買高污染高碳排放的電！」
(中時電子報)
文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。