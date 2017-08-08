限電紅燈恐亮5天 蔡遭酸實現「點亮台灣」承諾

昨天台北高溫衝上38.5度。(資料照,郭吉銓攝)

蔡英文遭酸實現另種「點亮台灣」承諾。(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書)

昨日台北高溫衝上38.5度，台電亮起今年第一顆「限電警戒」紅燈。據台電官網資料指出，今日起至11日的電力供需預測均為紅燈，只要再一台中型機組跳機就進入黑燈限電準備，本周至周五有可能連5顆紅燈。有網友拿蔡英文選舉時曾說她要「點亮台灣」，諷刺表示她做到了!她用第一顆「限電紅燈」點亮台灣。

台電發言人林德福表示，高溫導致用電量攀升，昨天尖峰用電量飆至3,604.3萬瓩，比原先預估多出約56萬瓩，等同一部火力發電機組發電量，供電進入限電警戒紅燈。林德福指出，預估今日用電量會再提高，今天供電能力約有3695.5萬瓩，備轉容量剩75.5萬瓩，備轉容量率2.09％，第二顆紅燈出現機會很大，但不會進入限電。

對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」昨晚PO文酸蔡英文，並表示「選舉時，蔡英文說她要「點亮台灣」。就在今天，她做到了！今天，她用第一顆「限電紅燈」點亮台灣!」。

網友則回應表示「點亮台灣就應該像慶祝生日快樂一樣，把燈都關了，用蠟燭」、「用蠟燭點亮台灣」、「紅燈區」、「台灣人民甘願受蔡英文造的孽？」、「早不是一顆紅燈！台電的供電早不夠提供全民，現在是台電用高於民生用電的價格10-12元跟民營電廠買高污染高碳排放的電！」

(中時電子報)