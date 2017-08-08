交部指導地方納管浮具 釣團：還要犧牲多少人命？

釣客乘坐動力未滿12瓩的免牌照小船出航釣魚，並自主穿上救生衣，釣權團體也持續呼籲中央出面納管乘坐未具船型或動力未滿12瓩浮具、免牌照小船，應履行穿戴救生衣等安全事項。圖中船種為經美國或歐盟認證的「快特船」。（中華民國磯探聯盟釣魚協會提供）

釣權團體強調，釣客夜間乘坐動力未滿12瓩浮具出海釣魚，一定主動掛置燈具，以免與其他船隻發生碰撞，中央也應出面納管。（中華民國磯探聯盟釣魚協會提供）

8月初，3男1女向業者租用保麗龍船後，從基隆望海巷海灘出海釣魚，未料返程途中船身失去動力，還遭長浪打翻，3人皆落海，1人被浪捲走，至今失蹤。據中華民國磯探聯盟釣魚協會執行長王昌凌指出，此次肇事業者長久經營出租保麗龍船，卻無「法」可循替乘客具保，乘客也不必強制穿救生衣，因目前未具船型或動力未滿12瓩浮具、免牌照小船無法可管，此類海上活動已成安全大漏洞。

對此，航港局雖於昨日發布新聞指出，即將發布行政指導原則「公共水域浮具安全使用及活動建議與注意事項」，希望各縣市政府可依循訂立自治條例，規範未滿12瓩浮具、免牌照小船。

對此，王昌凌痛批，指導原則中雖已要求規範業者應替乘客納保、穿戴救生衣、建議使用歐美認證之浮具，及未裝置燈號不得夜行等，但恐緩不濟急，目前每年全台加總發生數10起出海礁釣、海釣，但浮具翻覆，或人被風浪捲走的案例，「如果要等22個地方政府願意主動立法，請問還要犧牲多少人命？耗費多少救援資源？」

航港局則指出，各縣市使用浮具種類、海象及氣候條件各不相同，牽涉未來地方政府規範浮具行駛範圍及時段等，因此希望因地制宜。王昌凌則反駁，原則性事項如安全規範、業者具保等，中央就應該直接先做，其他事項再因地制宜即可。

事實上，包括磯探聯盟釣魚協會、波特船協會等多個釣權團體，長久以來持續推動交通部可直接修訂「水域遊憩活動管理辦法」，增列規範釣魚，即可納管未滿12瓩浮具、免牌照小船，該辦法就已明訂經營業者要為乘客納保。

此外，水域遊憩活動管理辦法目前雖已納管水上摩托車、獨木舟、泛舟艇及橡皮艇等水上休閒活動，但基於該些水上載具未具明顯動力，觀光局未在管理辦法中規範該些載具需經型式及規格檢驗。

但王昌凌則強調，樂見中央更進一步規範經營免牌照小船業者，其浮具應檢具相關證明。他指出，國內即將成立的「中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會」，該協會就願收集國外資料，接受政府委託，協助檢驗相關浮具。交通部觀光局技術組組長黃勢芳則回應，垂釣為汲取水資源行為，不屬休閒項目，不適合納入「水域遊憩活動管理辦法」。

王昌凌也呼籲地方政府，目前未具船型或動力未滿12瓩浮具、免牌照小船，無法靠港，但岸邊捲浪遠比海上風浪危險，應盡量開放低密度使用或廢棄港口，若有必要釣權團體也願出面認養，「這樣才能接起完整的安全鍊條。」

台灣海事安全與保安研究會秘書長陳彥宏也指出，動力未滿12瓩浮具、免牌照小船早已多次錯過為中央納管。

他舉例，早在1997年，台灣省交通處即委託研究「台灣地區未具船型之浮具管理規則之規劃研究」，當時即做出結論，未具船型之浮具應予管理；再者，10餘年前，交通部航政司原欲研擬「未具船型浮具管理辦法」，也無疾而終；2009年交通部修正「小船管理規則」，竟將原條文第14條，針對未具船型浮具敘述刪掉，使業者不用比照經營小船需納保，竟反倒退讓。

陳彥宏強調，20年過去，管理浮具辦法依舊難產，若不是中央來管應該誰來管？中央早就應帶頭，與地方共管浮具，而不是一再卸責推給地方。

(中時)