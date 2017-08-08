休假日揹小孩 陽岱鋼：我的假日就是老婆假日

陽岱鋼放下明星身段，揹著小女兒買東西。(翻攝陽岱鋼推特)

日職巨人台灣好手陽岱鋼，近期手感火燙，上週打擊率高達4成81、13安、4轟，這些數據都是中央聯盟第一。但下了球場，到了週一休假日，他化身為愛家的新好男人，把時間留給剛出生的小女兒，放下明星身段，揹著小孩買東西。

陽岱鋼因傷錯過開季，起初表現不佳，最近調整不錯，連3場開轟，連2場猛打賞；上周2盜、7打點，名列央聯第二。陽岱鋼昨天逢休假日，他購物同時還揹著女兒，讓太太休假一天，陽岱鋼在推特上說：「我的假日就是老婆的假日。」讓網友直呼好貼心。

今天是父親節，陽岱鋼在東京巨蛋將迎戰巨人世仇阪神。陽岱鋼距離生涯千安，只差9支，有機會在本周寫下個人里程碑。

(中時電子報)