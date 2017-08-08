吳寶春麵包台中旗艦店8／17開幕 劇場體驗之旅開放報名
烘焙界鄉「台灣之光」吳寶春，繼繼高雄與台北之後，開在台中七期新市政中心生活圈第3家旗艦店「Wu Pao Chun吳寶春麥方店」，將於8/17日開幕。為與鄰近的台中國家歌劇院「接地氣」，該店將以「劇場式概念」展演麵包製作過程，並結合品牌一貫強調的「感動服務」，讓消費者經歷一場「麵包劇場」的美學體驗。
而為分享新店開幕喜悅，吳寶春麵包台中旗艦店將舉辦體驗活動，邀請社群達人與部落客一同參與開幕日為媒體朋友舉辦的「麥方劇場 體驗之旅」，並由寶春師傅親自導覽。預計邀請8位幸運者前來紀錄「麥方劇場」美味的誕生，於網路上分享感動的體驗，並自即日起至8/10日開放報名。
榮獲2016年UIBC(International Union of Bakers and Confectioners)頒發「世界最佳烘焙師」的吳寶春，曾於台中學藝工作多年，故此次到台中開旗艦店，亦具特殊意義。曾以埔里有機玫瑰、南投黑葉荔枝創作「荔枝玫瑰麵包」奪得2010 世界麵包大師賽冠軍的吳寶春，為了在台中開店，也將延續其對台灣食材與花材的熱愛與創作力，帶領團隊創作多款獨一無二的「台中限定 花博麵包」獻給台中市，並於8/17開幕日正式發表。
為了更精彩呈現劇場式概念，寶春師傅特別邀請在倫敦時裝周大放異彩的 APUJAN 創意總監詹朴，為台中店同仁設計麵包師傅服和門市制服，展現用麵包與服裝共同閱讀世界的新魅力。
此外，延續高雄店和台北店之『每日主廚秀』精神，開幕日更將邀約北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌(Fika Fika Cafe創辦人)和世界麵包大賽亞軍王鵬傑(莎士比亞烘焙坊創辦人)蒞臨客座。未來，台中旗艦店也將不定期規劃『客座主廚秀』，與同業、或跨界邀約，一起為麵包美味尋求更多的可能性，也為消費者帶來更豐富的美食體驗。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。