吳寶春麵包台中旗艦店8／17開幕 劇場體驗之旅開放報名

開在商場一樓的吳寶春麵包台中旗艦店，標榜以劇場概念設計。（圖／吳寶春麵包店）

烘焙界鄉「台灣之光」吳寶春，繼繼高雄與台北之後，開在台中七期新市政中心生活圈第3家旗艦店「Wu Pao Chun吳寶春麥方店」，將於8/17日開幕。為與鄰近的台中國家歌劇院「接地氣」，該店將以「劇場式概念」展演麵包製作過程，並結合品牌一貫強調的「感動服務」，讓消費者經歷一場「麵包劇場」的美學體驗。

而為分享新店開幕喜悅，吳寶春麵包台中旗艦店將舉辦體驗活動，邀請社群達人與部落客一同參與開幕日為媒體朋友舉辦的「麥方劇場 體驗之旅」，並由寶春師傅親自導覽。預計邀請8位幸運者前來紀錄「麥方劇場」美味的誕生，於網路上分享感動的體驗，並自即日起至8/10日開放報名。

榮獲2016年UIBC(International Union of Bakers and Confectioners)頒發「世界最佳烘焙師」的吳寶春，曾於台中學藝工作多年，故此次到台中開旗艦店，亦具特殊意義。曾以埔里有機玫瑰、南投黑葉荔枝創作「荔枝玫瑰麵包」奪得2010 世界麵包大師賽冠軍的吳寶春，為了在台中開店，也將延續其對台灣食材與花材的熱愛與創作力，帶領團隊創作多款獨一無二的「台中限定 花博麵包」獻給台中市，並於8/17開幕日正式發表。

為了更精彩呈現劇場式概念，寶春師傅特別邀請在倫敦時裝周大放異彩的 APUJAN 創意總監詹朴，為台中店同仁設計麵包師傅服和門市制服，展現用麵包與服裝共同閱讀世界的新魅力。

此外，延續高雄店和台北店之『每日主廚秀』精神，開幕日更將邀約北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌(Fika Fika Cafe創辦人)和世界麵包大賽亞軍王鵬傑(莎士比亞烘焙坊創辦人)蒞臨客座。未來，台中旗艦店也將不定期規劃『客座主廚秀』，與同業、或跨界邀約，一起為麵包美味尋求更多的可能性，也為消費者帶來更豐富的美食體驗。

(工商)