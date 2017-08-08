272萬買舊金山一條街 華裔夫婦賺很大

華裔夫婦Michael Cheng和Tina Lam以9萬美元在市政府拍賣會拍下Presidio Terrace街道所有權。 (圖取自/美國中文網)

Presidio Terrace橢圓形街區，由35個豪宅包圍。 (圖取自/googlemap)

美國商業買賣無奇不有，連街道都可以上拍賣會叫價拍賣。華裔夫妻透過市攻府拍賣會，以9萬100美元(約合272萬新台幣)成為舊金山豪宅一條街道的擁有者，現在他們考慮出租停車位經營這條街道。

據美國中文網報導，這條幽靜的街道名為Presidio Terrace，長度僅一個街區，為橢圓形，由35個豪宅包圍。華裔夫婦Michael Cheng和Tina Lam以9萬100美元的價格在市政府拍賣會上拍下街道所有權，無須付稅。

現在，Cheng和他的妻子看到很多賺錢機會，特別是他們現在控制在街上的120個停車位。他們正考慮如何靠這個街道賺錢，比如收取附近豪宅的停車費。

街道周圍的豪宅屋主有參議員Dianne Feinstein和她的丈夫；眾議院民主黨領袖南希•洛佩茲（Nancy Pelosi）和舊金山上一任市長Joseph Alioto。在街道的石頭門入口有保安看守，不許好奇者入內。

這對華裔夫妻高興地表示，「我們非常幸運」。但街道周圍的屋主們則對此很不滿意，他們要求城市監督委員會否定此項拍賣。

據悉，這對夫妻能拍下這個道路是因為該社區住戶委員會連續三年沒有支付每年14美元的道路地稅，於是市政府決定拍賣這條街道。在2015年，舊金山市稅務局將這個街道放上網上拍賣系統，以此償還未付的994美元稅款、罰金和利息。Cheng和Lam發現了這一機會，最終以9萬100美元的價格成功拍下。

(中時電子報)