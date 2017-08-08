CNN正妹評論員跳槽川普新聞頻道 讚川普增就業機會
川普上台後，與媒體緊張程度有增無減，尤其與CNN關係更是劍拔弩張，經常在各種場合指責CNN的報導，日前川普甚至PO出惡搞摔角影片，要「撂倒」CNN。
現在卻傳出CNN美女評論員，29歲的麥肯內妮(Kayleigh McEnany)跳槽至川普主導的新聞頻道「真新聞」(real news)，消息一出也引發關注。
根據了解，麥肯內妮是在5日離開CNN，新職務是取代川普的媳婦蘿拉(Lara Trump)成為主持人，她隨後就在隔天出現在川普臉書上的「真新聞」片段，還在影片中大讚川普替美國增加了一百萬個就業機會。
其實早在跳槽前，身為基督教保守派政治評論員的麥肯內妮，在CNN節目上就時常替川普辯護。而麥肯內妮本人也在推特上表示，自己雖然很享受在CNN的時光，但將來會朝新的目標前進。
(中時電子報)
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