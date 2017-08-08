捲入陪睡富商 林志玲動怒：離譜！

遭捲入花名冊，林志玲動怒駁斥。（圖／本報系資料照片）

大陸富豪郭文貴商業糾紛等因素，逃亡美國多年，近期除揭開政商關係外，還爆料許多女星與大陸高官有關係，語出驚人獲得關注，郭文貴近日在直播提到，林志玲與大陸富商有親密關係，離譜發言登上新聞版面，對此，林志玲則透過透過工作室駁斥「子虛烏有、離譜至極！」

郭文貴上月因爆范冰冰陪伴中共中紀委書記王岐山，氣得范冰冰發聲明反擊並委託律師事務所，在美國提告，現在郭文貴又脫口林志玲與大陸富商肖建華關係匪淺，郭文貴在直播中提到，想起是老官員對他說，並轉述表示肖建華親自帶著林志玲，暗示兩人有親密關係。

衰捲入花名冊，林志玲無端遭波及，對此，林志玲罕見動怒，透過透過工作室駁斥此事「無稽之談、子虛烏有、離譜至極」。

(中時電子報)