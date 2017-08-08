「母親過世顯靈」豔星淡出螢光幕變廟婆

于婕淡出螢光幕在宮廟擔任廟婆，形象反差極大。(圖/本報系資料照)

前寫真艷星于婕在電影《台北朝九晚五》有激情露點演出，更出書自曝與8個男人的性愛史，作風行徑相當大膽，不過消失螢光幕前好一陣子的她，透露在新莊某宮廟擔任「廟婆」，會從事道教科儀修行，主要是「過世的母親顯靈」。

于婕上三立談話性節目《54新觀點》，她透露母親過世後扛了百萬債務，頓時覺得人生面臨到世界末日，接著再處理遺產問題時卻找不著房地契，讓她得藉由乾媽通靈下問出所在位置，過程中乾媽更轉述母親的話：「你媽媽一直說縫縫縫」，這讓她意會到母親在叫她的乳名，接著又指出于婕母親過世時穿的壽衣顏色，頓時讓她情緒潰堤直呼「送母親走的時候，就是乾媽形容的那個顏色」，眼見乾媽拜的主神「驪山老母」如此靈驗，也讓她決定從事道教科儀修行，更於三年前考取「道士」執照。

回想起當初窮困潦倒時，于婕曾跟朋友提議要去發傳單，未料在媒體前曝光後反倒害慘朋友，也讓她自我反省後驚覺問題就在自己本身，最後在有了宗教信仰之後，也讓她坦承心情層面有比較穩定一些。

(中時電子報)