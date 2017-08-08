MLB》「神鱒」卓奧特慶生 天使隊友大刑伺候

天使隊友祭出「大刑」替卓奧特慶祝26歲生日。(截自推特)

天使今(8日)對戰金鶯一役，「神鱒」卓奧特(Mike Trout)有望達成生涯1000安里程碑，且又適逢他26歲生日，有機會雙喜臨門，而難得碰到他生日，天使隊友們可沒放過難得惡整他的機會，賽前準備雞蛋、麵粉等各式各樣的武器，祭出「大刑」替他慶生。

影片中卓奧特眼看在劫難逃，笑著準備接受眾人的「祝福」。當他一用毛巾蒙上臉，隊友們馬上開始進攻，一邊唱著生日快樂歌，一邊把一大堆不同的東西砸在他頭上。卓奧特最後是一身狼狽樣，不過顯得樂在其中，還把「受刑」的影片傳到個人推特上。

帶著來自隊友們的祝福，卓奧特在生日這天，可有一個重要任務要完成，就是打出他生涯第1000支安打。他5月底因滑壘造成左手拇指韌帶撕裂，明星賽後才回到球場，在前個系列賽對運動家後，他生涯累積999安，今天再敲安就能達標。以他目前連9場敲安的手感，有機會在生日這天締新猷。

(中時電子報)