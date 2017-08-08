2017國家地理雜誌「旅遊攝影師大賽」結果出爐

自然組的首獎同時也是特等獎，由Sergio Tapiro Velasco以「The Power of Nature」獲得，照片捕捉了蒼穹下閃電擊中墨西哥西部科利馬火山（Colima Volcano）的一瞬，影像壯麗又奧妙。（圖片取自於 國家地理雜誌）

城市組的首獎由匈牙利攝影師Norbert Fritz拍攝的「Levels of Reading」奪得。（圖片取自於 國家地理雜誌）

人物組首獎由捕捉到土耳其旋轉舞瞬間的F. Dilek Uyar獲獎。（圖片取自於 國家地理雜誌）

自然組亞軍的「To Live」，拍到天鵝集體飛過湖面的Hiromi Kano獲得。（圖片取自於 國家地理雜誌）

城市組的亞軍由香港攝影師Andy Yeung，以黃埔花園的空拍照片重現九龍城寨的昔日風光奪獎。（圖片取自於 國家地理雜誌）

人物組的亞軍由作品「Interesting Moment」獲獎。這張照片以人群與林布蘭畫作互動的微妙情境構成，Julius Y.攝。（圖片取自於 國家地理雜誌）

自然組的季軍「Marble Caves」由智利巴塔哥尼亞（Patagonia） 的冰川絕景獲選，Clane Gessel攝。（圖片取自於 國家地理雜誌）

城市組的季軍作品「Henningsvær Football Field」空拍挪威的羅弗敦島群中的一島。Misha De-Stroyev攝。（圖片取自於 國家地理雜誌）

人物組的季軍作品「Under the Wave」將斐濟衝浪客海面下姿態躍動感十足的呈現，融合自然景致與軀體之美，Rodney Bursiel攝。（圖片取自於 國家地理雜誌）

入選人物組的「The Man’s Stare」捕捉到孟加拉同濟火車站一角，一雙從車窗中透出的雙眼非常震魄，Moin Ahmed攝。（圖片取自於 國家地理雜誌）

一年一度的國家地理雜誌「旅遊攝影師大賽」結果出爐，比賽分為三個組別—自然組、城市組和人物組，今年獲獎的作品美學意涵濃厚，張張皆有亮點。

而競賽的獎品也讓人興奮，除了每個獎項的前三名分別可獲得美金2500元、750元、500元的獎勵外，榮獲特等獎的還能到加拉巴哥群島進行10天的探索之旅，每年都吸引不少攝影愛好者投稿。

不只是特等獎跟前三名作品精彩萬分，入圍優等的攝影作品也是張張傑作。可至國家地理雜誌網站瀏覽完整照片。網址：http://travel.nationalgeographic.com/

(中時)