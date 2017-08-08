印度火砲曝光 專家：落後先進水平30年

印度陸軍王牌火砲FH-77B。(圖取自/m.economictimes網站)

中印邊境對峙，雙方連日支援前線武器軍備。CNN新聞視頻曝露印度軍隊卡車牽引著蒙著炮衣的火砲趕赴邊界，研判是印度陸軍目前的王牌火砲FH-77B。大陸軍事專家張召忠直言，印度火砲水平落後世界先進水平至少30年，在中印交界的山地地區，機動性實在堪。

綜合媒體視頻報導，印度軍隊卡車牽引著的火砲是印FH-77B 155毫米榴彈炮。這款火砲是印度陸軍於1986年從瑞典博福斯公司訂購的，一共訂購了200門。1999年，在印控克什米爾的卡吉爾地區，印軍與巴基斯坦軍隊爆發邊境戰爭，印度軍隊的FH-77B 155毫米榴彈炮，在戰鬥中曾發揮了重要作用。據稱，該炮平均每天向巴基斯坦的軍隊發射6000發炮彈，進而有效壓制了巴軍的行動。

不過，中國軍事專家張召忠認為，FH-77B是印度上世紀80年代從瑞典購買的，水平已落後世界先進水平至少30年。尤其，這門重11噸多的牽引式火砲，在中印交界的山地地區，機動性實在堪憂。加上印度FH-77B已經使用多年，其身管壽命和火炮零部件等已出現問題，可以正常使用的數量已大大不足，要想實現壓制住中國軍隊的願望，恐怕是很難的。

(中時電子報)