許信良：兩岸僵局不會太久

前民進黨主席、新興民族文教基金會董事長許信良。(中央社)

前民進黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良8日指出，兩岸僵局應該只是暫時性，他認為僵局不會太久。至於兩岸僵局會持續多久，許信良沒有回答。

許信良8日出席由遠景基金會主辦的2017亞太安全對話，被問到兩岸目前局勢時，做以上表示。

許信良指出，包括大陸限制陸生來台，應該都只是暫時現象，他不認為兩岸的僵局會持續下去，也不認為會在蔡英文總統第一個任期內僵局會更低迷，因此僵局不會太久。但僵局會持續多久，許信良沒有回答。

(旺報)