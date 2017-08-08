V-22魚鷹機再出包後 美陸戰隊擬暫時全面停飛

於夜間起飛的美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機。（圖/美國海軍）

據法新社（AFP）報導，駐日美軍陸戰隊轄下的一架V-22魚鷹式傾轉旋翼機（Bell Boeing V-22 Osprey），於上週六（8/5）於澳洲東部海域進行演習時墜落，經大面積搜救後，機上3名官兵目前已被推定失蹤死亡。面對魚鷹機再次發生意外事件，美國國防部和陸戰隊高層透露，為確保其他官兵未來值勤時的安全，他們擬定將會暫時全面停飛轄下所有的航空機隊，優先回廠檢修，才能將傷害和不必要的擔憂降到最低。

V-22魚鷹機飛行展示。

由波音（Boeing）和貝爾（Bell）共同研發製造，具備直升機的垂直升降能力、又有螺旋槳飛機高速和低油耗的優點，是世界上飛最快的直升機。2007年投入美軍陸戰隊服役，取代服役多年的CH-46海騎士直升機（CH-46 Sea Knight），成為救援和作戰任務的主力。由於主翼可大幅度折疊，V-22魚鷹機亦是美國海軍艦載機選項之一。所需飛行員4人，最大運載量為32人或15,000磅物資，最遠飛行距離為1,628公里。目前除美軍有裝備外，包含以色列空軍和日本自衛隊都有購買。

即將降落於美國尼米茲號航母甲板的V-22魚鷹機。（圖/美國海軍）

Search and rescue operations suspended, recovery efforts begin after MV-22 Osprey mishap off Australia - https://t.co/3Out4s6nyp via @IIIMEF pic.twitter.com/8recacVt0k — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) 2017年8月6日

由於本次意外的飛機，來自駐紮在日本沖繩縣基地的美軍陸戰隊，也讓新上任的日本防衛大臣小野寺五典於意外發生後，立即向駐日美軍副指揮官奇亞羅提（Charles Chiarotti）少將表明日方的憂慮，希望美軍能全面停飛並進行安全檢修。但對於外界的傳聞和日本政府提出的請求，美國五角大廈（Pentagon）至今仍無明確表態，僅回應「美軍在檢測、值勤上的要求很高，我們相信任何任務在執行的過程中，都會遵守最高安全守則，還請日本政府不要過度擔心。」

(中時電子報)