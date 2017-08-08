北台灣創高溫 吳德榮說關鍵是這個
昨日台北飆出38.5度，創今年最高溫。然而為何只有北台灣創高溫，其他各地的升溫則不及北部明顯？氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，除了「諾盧」颱風外圍沉降氣流及太陽短波輻射有增溫的貢獻，中國大陸低層暖乾的大氣(熱帶大陸氣團)流入東海，其邊緣影響及北部地區才是關鍵。
吳德榮說，基本上電腦模式對於北部高溫的產生，已有相當正確的模擬。但為何台北是其中最高的？則是地理環境造成的，比較基隆與台北，觀測風的變化，距離海邊愈近的測站，愈容易受到海風調節，基隆12點轉北風，溫度即逐漸下降，台北則看不到風向的轉變，氣溫上升至2時才緩慢下降，台北市持續加熱的時間長，是氣溫能升至最高的主因。
吳德榮指出，中國大陸乾暖的低層大氣(熱帶大陸氣團)的流向，影響未來幾天高溫的變化。今日乾暖大氣流向偏北，高溫略降1至2度，最高溫約在36、37度左右，仍然炎熱，週三、四乾暖的低層大氣(熱帶大陸氣團)增強，台北都會區的最高氣溫仍將在37度以上，天氣酷熱，要多喝水、小心中暑，紫外線強，也要注意防曬，其他各地高溫變化較小，大約在34至35度。週五、六天氣型態仍類似，北台灣最高溫略降1至2度，仍然炎熱，週日則又微幅回升，基本上一週都是偏熱的，高溫僅有微幅的變化。
(中時電子報)
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