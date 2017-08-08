田徑世錦賽》金字招牌 波特出場費千萬元

波特雖然在世錦賽不敵蓋特林，但他的出場費高達千萬元，果真是金字招牌。(美聯社資料照)

根舉英國《每日電訊報》報導指出，牙買加閃電雖然在世界錦標賽百米飛人之爭不敵美國老將蓋特林，但他依舊是最會賺錢的田徑人，光是每次出場費就高達27萬英鎊(台幣1千萬元)，若以百米平均10秒成績來看，波特的「秒」薪是2.7萬英鎊(台幣100萬元)，力壓足壇天王C羅以及其他各領域王者。

對於在3屆奧運囊括8面金牌、5次世錦賽奪得11座冠軍，手握100公尺、200公尺與400公尺接力賽3項世界紀錄的波特而言，只要一出現在賽場上就永遠是鎂光燈焦點。2008年北京奧運橫空出世的他，如今資產高達4500萬英鎊(台幣超過18億元)，其中比賽獎金只有170萬英鎊，在總資產占了不到3%，其他收入都來自於各項商品代言。

波特目前手上的代言商品有運動飲料、信用卡、汽車、手錶與運動用品等10多項，當中有一項光是每年就可替他賺進310萬英鎊，直到2025年為止，果真是「金」字招牌。

(中時電子報)