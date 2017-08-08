和爸媽、子女出遊景點怎麼選？3年齡層族群各有偏好

北海道阿寒湖可搭乘遊船，享受被山壁紅葉圍繞的幽靜感。(圖/易遊網提供)

抱返溪谷有「上帝欽點的楓林名所」之稱，景緻壯闊優美。(圖/易遊網提供)

秋季天氣涼爽舒適，此時出遊再適合不過，但該如何計畫一場秋季旅遊？賞楓是每年秋季的旅遊重點，熱門旅遊地常有飯店機票一位難求的情形，而想帶爸媽、子女或是和閨蜜死黨同行，又有哪些眉角要注意？

世界各國賞楓地有不同的特色和玩法，易遊網指出，40到60歲的熟齡族群，對於旅遊品質較為要求，崇尚慢步調的旅遊節奏，嚮往大自然景觀，喜歡享受美食料理、優質飯店以及各式體驗。因此，像是北海道或是日本東北，自然景點多元豐富，楓紅景緻壯闊優美，還能體驗到不同的賞楓方式，相當適合熟齡族群。如定山溪、奧入瀨溪、抱返溪谷適合散策賞楓；阿寒湖、猊鼻溪可搭乘遊船，享受被山壁紅葉圍繞的幽靜感；大雪山國立公園的層雲峽，則可搭黑岳空中纜車，高處眺望壯麗連峰楓景；安排秋田內陸鐵道之旅，沿途可欣賞溪谷紅葉，親自體會最有意境的日本鐵道。此外，北海道和日本東北名湯匯集，像是十勝川溫泉、花卷溫泉、乳頭溫泉鄉等，賞楓之餘還能愜意泡湯，熟齡族群的慢活享受。

而25到39歲的輕熟齡族群，自主性高、行動力強、喜愛嚐鮮，熱愛追求流行熱門事物，對於長程國家有一定的憧憬。選擇加拿大賞楓，除了經典必遊的尼加拉瀑布、阿岡昆省立公園、千島群島的壯闊楓景外，還可遊覽多倫多、魁北克、渥太華、蒙特婁四大賞楓名城，走在散滿楓紅落葉的路上，就像踩踏著耀眼的紅毯，瀰漫著浪漫優美的市區秋色。而掀起朝聖熱潮的超夯韓劇《鬼怪》，劇中「定情楓葉」的橋段就是在魁北克所拍攝，切中輕熟齡族群哈韓追劇、瘋迷時下話題的特性，讓魁北克成為今年赴加拿大賞楓的必遊熱點。

另18到24歲的年輕族群，旅遊預算有限，以短程的鄰近國家為主，偏好自由行的比例較高，且會以都會旅遊為優先，逛街購物是必備行程。因此，欲安排賞楓行程，又有經濟考量，和日本相比，韓國旅費相對便宜，是小資族的熱推首選。如果去不了加拿大朝聖《鬼怪》，首爾市區的德壽宮石牆路，不僅同樣是《鬼怪》拍攝地，每到秋天，這條道路在紅葉與銀杏的妝點下，飄散一股唯美寧靜的氣息。若想要欣賞遍野楓紅的壯麗景緻，像是雪嶽山、大芚山、內藏山等景點，都是韓國熱門賞楓名所，可安排1天遠行造訪，體驗與都會不同的楓情。

(中時電子報)