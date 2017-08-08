MiLB》林子偉敲雙安 連5場敲安手感漸加溫
效力紅襪3A打拚的林子偉經8打數0安的小低潮後，近期打擊手感逐漸加溫，截至今(8日)賽前連4場敲安，前次出賽不僅敲出2安，也打出睽違6場的長打，此役紅襪與白襪交手，他扛先發1棒二壘手再度有2支安打演出，並跑回球隊的第1分，連續安打場次推進到第5場，助球隊7比0奪勝。
林子偉先前於7月30日與8月1日連2場出賽，連續8打數沒安打，是他本季到3A後最多打數沒安打紀錄。不過自那之後，他打擊漸有起色，而今天1下首打席就敲安，隨後助球隊先馳得點，接著連2打席沒敲安後，6下第4打席再度有安打演出。
總計林子偉4打數敲2安、跑回1分，打擊率提升到2成65，不過2支安打都是短程安打。他至今在3A的長打，只打過3支二壘打、1支三壘打，3成28的長打率尚有進步空間。另同天在印地安人2A出賽的張育成，擔綱先發4棒游擊手，雖4打數盡墨，但有貢獻1分打點，打擊率2成19。
(中時電子報)
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