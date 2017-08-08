中共19大前 小英再籲大陸「新模式」合作
面對亞太情勢變化，中共即將召開19大，總統蔡英文今重申，政府展現「維持現狀」的決心，但這並非單方責任，需要兩岸雙方共同努力；她強調，希望兩岸藉由「新模式」進行合作，這對雙方及區域都是有利的。
蔡總統今出席「2017亞太安全對話」，她致詞時，除提及美國前副總統錢尼外，也特別提及在場的前副總統呂秀蓮。
蔡總統表示，感謝錢尼在擔任美國聯邦眾議員時，於1979年投下支持《台灣關係法》的重要一票，對美台關係發展形成重要影響，也對台灣的民主發展扮演重要角色。
蔡總統指出，亞太地區在過去半世紀，見證區域經濟發展的大幅成長。但同時，也面連許多挑戰，包含區域內的緊張情勢及網路安全等。
面對當今情勢，蔡總統強調，台灣會繼續為亞太地區的和平與穩定做出貢獻。她說，全球局勢緊密相連，「台灣必須扮演更積極的角色」。過去數十年來，亞洲國家建立緊密的貿易、防衛、人民之間的交流。
蔡總統說，在這樣的發展中，台灣不能缺席，因此她提出「新南向政策」，擴大辦理協助新興國家培育人才。她提及，目前共有31,000名自東協國家學生在台就讀；此外，台灣亦宣布多項簽證便利措施，並創造對穆斯林更友善的環境，讓來台觀光人數大幅上升。
蔡總統強調，台灣致力與美國、日本等，理念相近的國家的關係，增近貿易、安全、全球衛生、綠能方面的交流。她說，台灣也會繼續透過雙邊或多邊機制，拓展貿易與投資的關係。
蔡總統說，即使美國已退出TPP，但加入TPP 仍是台灣首要選項之一。
談到區域安全議題，蔡總統說，維持區域秩序有利於對所有區域內國家。在北韓議題上，她說，台灣配合國際間對北韓的經濟制裁，並且調查任何與北韓的資金往來。
此外，蔡總統表示，南海是另一個可能爆發衝突的點。南海中的太平島，由台灣控制，台灣會持續利用太平島作爲研究與人道救援的基地。
在兩岸關係上，總統再次強調，政府展現「維持現狀」的決心，但這並非單方責任，需要兩岸雙方共同努力；她呼籲，希望兩岸藉由「新模式」合作，這對雙方以及區域都是有利的。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範