中共19大前 小英再籲大陸「新模式」合作

蔡英文總統8日出席財團法人遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」，在步入會場時，媒體詢問她在臉書上張貼看棒球比賽轉播時穿著長䄂是不是冷氣開太強？蔡英文笑而不答。（姚志平攝）

美國前副總統錢尼（Hon. Dick Cheney）擔任午餐演講貴賓。（姚志平攝）

面對亞太情勢變化，中共即將召開19大，總統蔡英文今重申，政府展現「維持現狀」的決心，但這並非單方責任，需要兩岸雙方共同努力；她強調，希望兩岸藉由「新模式」進行合作，這對雙方及區域都是有利的。

蔡總統今出席「2017亞太安全對話」，她致詞時，除提及美國前副總統錢尼外，也特別提及在場的前副總統呂秀蓮。

蔡總統表示，感謝錢尼在擔任美國聯邦眾議員時，於1979年投下支持《台灣關係法》的重要一票，對美台關係發展形成重要影響，也對台灣的民主發展扮演重要角色。

蔡總統指出，亞太地區在過去半世紀，見證區域經濟發展的大幅成長。但同時，也面連許多挑戰，包含區域內的緊張情勢及網路安全等。

面對當今情勢，蔡總統強調，台灣會繼續為亞太地區的和平與穩定做出貢獻。她說，全球局勢緊密相連，「台灣必須扮演更積極的角色」。過去數十年來，亞洲國家建立緊密的貿易、防衛、人民之間的交流。

蔡總統說，在這樣的發展中，台灣不能缺席，因此她提出「新南向政策」，擴大辦理協助新興國家培育人才。她提及，目前共有31,000名自東協國家學生在台就讀；此外，台灣亦宣布多項簽證便利措施，並創造對穆斯林更友善的環境，讓來台觀光人數大幅上升。

蔡總統強調，台灣致力與美國、日本等，理念相近的國家的關係，增近貿易、安全、全球衛生、綠能方面的交流。她說，台灣也會繼續透過雙邊或多邊機制，拓展貿易與投資的關係。

蔡總統說，即使美國已退出TPP，但加入TPP 仍是台灣首要選項之一。

談到區域安全議題，蔡總統說，維持區域秩序有利於對所有區域內國家。在北韓議題上，她說，台灣配合國際間對北韓的經濟制裁，並且調查任何與北韓的資金往來。

此外，蔡總統表示，南海是另一個可能爆發衝突的點。南海中的太平島，由台灣控制，台灣會持續利用太平島作爲研究與人道救援的基地。

在兩岸關係上，總統再次強調，政府展現「維持現狀」的決心，但這並非單方責任，需要兩岸雙方共同努力；她呼籲，希望兩岸藉由「新模式」合作，這對雙方以及區域都是有利的。

(中時)