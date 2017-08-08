徐國勇：和平電塔修復順利 估13日送電
行政院發言人徐國勇今（8）日上午受訪表示，「預計13日可以把和平電廠電塔修復，就可把電送出來」，他說，修復進度一如預期，「最快如果能夠順利的話，甚至不排一、兩天就可以趕快修復完成，電就可以送出來，節電的措施就可以取消了。」不過，這兩、三天還是拜託大家下午1點到3點還是共同節電，渡過難關。
徐國勇說，大概和平電廠13日第一個迴路完成以後電就可以送出來，就沒有問題。
徐國勇出席「行政院親子日」活動回應媒體詢問時，作了以上表示。
此外，被媒體問到，傳出核四柴油機組有在測試，作供電可能？徐國勇表示，核四雖未啟動，但還是要保養，保養包括緊急備用的柴油機組也要測試，在測試階段還是有電會發出來，這電不要浪費，尤其是在這階段。所以這電還是讓它並聯出來，雖然是很少，但是不無小補。
徐國勇強調，核四本來就要不斷保養，除非現在廢掉、拆掉、賣掉，或看怎麼處理。從馬英九總統時代就有編一些預算保養，這是每年例行的工作，「所以不是核四的緊急發電機組在運轉，而是在測試。」不過，測試出來的電還是不要浪費。
至於全台陷入限電警戒之際，核一廠一號機、核二廠二號機應否重啟再度成為討論議題，徐國勇表示，「沒有討論過，也沒有計畫要去啟動它。」
(中時)
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