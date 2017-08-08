300元也逃不掉 健保署向5.7萬人追討補充保費

國內股市高漲，政府搶錢也不手軟，健保署今（8）日起以掛號寄發「105年度股利所得補充保險費」繳款單，通知股利所得人繳錢，預計8月中旬郵寄至繳款人戶籍地址或指定的通訊地址，共有5萬7千人將會收到追繳單。

健保署表示，民眾如果去年有2萬元（104年12月31日以前為5千元）以上的股利所得，就應該繳納補充保險費，這次是「無給付現金股利」、「現金股利不足以扣取」或是「可扣抵稅額變動」等原因，因而需要補繳補充保險費。

健保署將會依據給付單位申報的資料，追討累計逾300元以上的補繳金額，希望收到繳款單的民眾要在9月30日(可寬限15日）之前，前往各地郵局、金融機構或便利商店繳納。

(中時)