感情空窗談膝下無子 關之琳自曝遺憾的是...
電眼女神關之琳近期傳出以天價復出，接拍大陸真人秀《我們來了》第二季，關之琳登上真人秀引發熱議，而關之琳自前年自爆與陳泰銘離婚後，感情狀態備受矚目，談到現在感情空窗狀態，關之琳也表示「我覺得這種狀態很好」，但被問到沒有生小孩是否有遺憾，她則表示：「我選擇不生孩子，覺得挺好的」。
關之琳復出螢光幕，加入真人秀《我們來了》，關之琳接受媒體專訪時提到，自己不怕遊戲玩得太激烈，女神形象崩壞，反而享受遊戲時沒壓力、瘋瘋癲癲的氣氛。談到追求者，關之琳直說沒有，而現在感情空窗狀態，關之琳則自招她愛情至上「一有愛情人就不見了，沒有愛情，你們就可以找到我」，並提到將會推出品牌副業會更忙「我覺得這種狀態很好」。
關之琳膝下無子，被問到是否有遺憾，關之琳則表示是她選擇不生孩子，並提到自己確實遺憾很多東西沒試過，但孩子不在其中，關之琳想嘗試的事物很多，例如想學畫畫、做生意等等都是她未來的目標。
(中時電子報)
關鍵字：關之琳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。