感情空窗談膝下無子 關之琳自曝遺憾的是...

關之琳膝下無子，被問到是否有遺憾，關之琳則表示是她選擇不生孩子，且自己還有很多想嘗試的事物。（圖／本報系資料照片）

電眼女神關之琳近期傳出以天價復出，接拍大陸真人秀《我們來了》第二季，關之琳登上真人秀引發熱議，而關之琳自前年自爆與陳泰銘離婚後，感情狀態備受矚目，談到現在感情空窗狀態，關之琳也表示「我覺得這種狀態很好」，但被問到沒有生小孩是否有遺憾，她則表示：「我選擇不生孩子，覺得挺好的」。

關之琳復出螢光幕，加入真人秀《我們來了》，關之琳接受媒體專訪時提到，自己不怕遊戲玩得太激烈，女神形象崩壞，反而享受遊戲時沒壓力、瘋瘋癲癲的氣氛。談到追求者，關之琳直說沒有，而現在感情空窗狀態，關之琳則自招她愛情至上「一有愛情人就不見了，沒有愛情，你們就可以找到我」，並提到將會推出品牌副業會更忙「我覺得這種狀態很好」。

關之琳膝下無子，被問到是否有遺憾，關之琳則表示是她選擇不生孩子，並提到自己確實遺憾很多東西沒試過，但孩子不在其中，關之琳想嘗試的事物很多，例如想學畫畫、做生意等等都是她未來的目標。

(中時電子報)