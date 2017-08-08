英仙座流星雨12日登場 陽明山實施彈性交管

依據台北市天文館表示，英仙座流星雨今年度持續時間即日起至8月24日，8月12日前、後是極大期，台灣地區最佳觀賞時間是在8月12日晚上8時至10時，民眾在天氣良好，無光害地方，只需仰頭望東北方，肉眼即可觀看。

北市交通局預期會有大量觀星人、車潮，為避免陽明山地區交通壅塞，陽明山地區將視天氣及交通實際狀況實施彈性交通管制；交通局將適時增加陽明山地區公車班次，並請民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，以因應紓解陽明山觀星人潮服務需要。

(中時)