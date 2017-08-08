呂秀蓮：小心十九大後中共對台採嚴厲措施

前副總統呂秀蓮出席2017亞太安全對話開幕。（姚志平攝）

前副總統呂秀蓮8日指出，要小心中國在召開19大以後，對台灣採取嚴厲的方式。要嚴厲面對大陸方面第二階段的文攻武嚇，但是我們應該用更多的智慧，讓全世界來認識台灣，支持台灣達到共同的願望。

呂秀蓮是8日上午出席由遠景基金會主辦的2017亞太安全對話，被問到兩岸目前局勢時，做以上表示。

呂秀蓮說，要小心中國在召開19大以後，對台灣採取嚴厲的方式，8月1日在外蒙古軍演，其實他已經啟動對台灣的文攻武嚇2.0版，1996年的時候，我們要準備選總統，但是受到中國文攻武嚇，「我覺得我們開始要嚴厲面對，第二階段的文攻武嚇，但是我們應該用更多的智慧，讓全世界來認識台灣，支持台灣達到共同的願望。」

中共即將召開第十九次全國代表大會（十九大），針對蔡英文總統維持現狀主張，呂秀蓮說，許多人對蔡總統的維持現狀承諾，提出不同的看法，世界不可能都不動，世界已經不一樣，東亞地區特別搞得天翻地覆，蔡總統經過審慎思考，應該在適當時候會表達她的態度。

(旺報)