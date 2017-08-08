彭文正：台球員到大聯盟有點縮 因從小被黨國教育打壓

彭文正談「陳金鋒英文」事件；約從1小時26分開始。（影／《政經看民視民視看正晶》YouTube）

陳金鋒是台灣首名登上大聯盟的選手。（美聯社資料照）

台南市長賴清德近日一席「陳金鋒在美國大聯盟成績不如預期，和英文能力有關」的說法，引起許多討論。對此，政論節目主持人彭文正表示，自己基本上同意賴的說法，他並提及有些台灣球員到美國打職棒會放不開，是因為從小被黨國教育打壓的關係。

曾前往美國求學的彭文正昨（7）日於《政經看民視》指出，前往當地發展，英文程度可略分為四級，第一級是和美國人對話時，雙方都大致知道彼此在說什麼；第二級是在自己的專業領域和同儕討論時，互相都能聽得懂，甚至可以辯論。

至於第三級則是能和美國人天南地北閒聊，但20歲之後才到美國的人，通常在這地方就會卡關；第四級是除了可以閒聊外，還能進入美國的主流價值領域當中，讓他們不覺得你是外國人，而這程度可能得要10歲前就到美國才有辦法達到。

所以在彭文正看來，22歲才到美國打球的陳金鋒，英文能力在基本溝通上雖夠用，但肯定不會好，且無法融入當地的主流文化，而這也跟成長的環境有關，「你看看王建民還有這些人，到大聯盟都有點放不開，然後個性有點縮，因為台灣人從小被打壓，被黨國教育打壓。」

因此，彭文正覺得，賴清德的看法本身沒有錯，如果陳金鋒的英文再好一點，在社交、跟隊友相處，或是棒球的知識都會更進步，但他也大讚陳的球技很好，到大聯盟的發展會不如預期，應與文化、語言壓力，以及離鄉背井有關。

(中時電子報)