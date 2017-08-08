彭文正：台球員到大聯盟有點縮 因從小被黨國教育打壓
台南市長賴清德近日一席「陳金鋒在美國大聯盟成績不如預期，和英文能力有關」的說法，引起許多討論。對此，政論節目主持人彭文正表示，自己基本上同意賴的說法，他並提及有些台灣球員到美國打職棒會放不開，是因為從小被黨國教育打壓的關係。
曾前往美國求學的彭文正昨（7）日於《政經看民視》指出，前往當地發展，英文程度可略分為四級，第一級是和美國人對話時，雙方都大致知道彼此在說什麼；第二級是在自己的專業領域和同儕討論時，互相都能聽得懂，甚至可以辯論。
至於第三級則是能和美國人天南地北閒聊，但20歲之後才到美國的人，通常在這地方就會卡關；第四級是除了可以閒聊外，還能進入美國的主流價值領域當中，讓他們不覺得你是外國人，而這程度可能得要10歲前就到美國才有辦法達到。
所以在彭文正看來，22歲才到美國打球的陳金鋒，英文能力在基本溝通上雖夠用，但肯定不會好，且無法融入當地的主流文化，而這也跟成長的環境有關，「你看看王建民還有這些人，到大聯盟都有點放不開，然後個性有點縮，因為台灣人從小被打壓，被黨國教育打壓。」
因此，彭文正覺得，賴清德的看法本身沒有錯，如果陳金鋒的英文再好一點，在社交、跟隊友相處，或是棒球的知識都會更進步，但他也大讚陳的球技很好，到大聯盟的發展會不如預期，應與文化、語言壓力，以及離鄉背井有關。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。