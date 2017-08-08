媒體報App搶花東票 台鐵澄清：非官方程式

台鐵說明，自家研發app「台鐵e訂通」（左側）訂票按鈕，以「圖示」表示，台鐵訂票通（右側）以文字「按此訂票」表達。（台鐵提供）

台鐵說明，自家研發app「台鐵e訂通」無廣告，台鐵訂票通則有告知「含廣告內容」。（台鐵提供）

台鐵說明，市面上台鐵相關APP眾多，「台鐵訂票通」是其中一種民間業者透過開放資料自行開發加值應用，民眾皆可自由選擇運用。（台鐵提供）

台鐵今發布新聞指出，有關7月27日媒體報導旅客使用「台鐵訂票通」APP搶花東火車票等事宜，報導提到的「台鐵訂票通」APP是民間業者自行開發，而非台鐵局開發的「台鐵e訂通」APP。

台鐵說明，兩者差異包括APP名稱及圖示不同，台鐵局開發的APP名稱「台鐵e訂通」，報導所使用的APP為「台鐵訂票通」； 另外，訂票按鈕也有差異，台鐵局「台鐵e訂通」以「圖示」表示，「台鐵訂票通」以文字「按此訂票」表達；廣告也有差異，台鐵局「台鐵e訂通」無廣告插播，「台鐵訂票通」相關畫面有「廣告內容」。

台鐵特與說明，市面上台鐵相關APP眾多，「台鐵訂票通」是其中一種民間業者透過開放資料自行開發加值應用，民眾皆可自由選擇運用。

(中時)