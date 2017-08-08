高市驚傳男子遭10多人砍殺 重傷送醫

高雄市中華路某酒店外，今天清晨，一名男子步出酒店外，突遭10多人持刀砍殺成重傷，送醫急救尚未脫險。

受傷男子步出酒店就遭圍堵，根本無處可逃，不到1分鐘，男子就倒臥血泊中，凶嫌一哄而散。

酒店外排班計程車司機都被這血腥殘暴的一幕嚇壞了，計程車都被血跡噴賤，無人敢伸手救援。

苓雅警分局現正根據監錄器畫面展開緝凶，目前警方已循線查獲1嫌，正調查行凶動機。

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(中時)