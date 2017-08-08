田徑世錦賽》昔日兩度遭禁 蓋特林在噓聲中戴上金牌

曾有兩度遭到禁賽的蓋特林(右)，終於在倫敦世錦賽擊敗強敵波特。(美聯社資料照)

現年35歲的美國老將蓋特林，6日在英國倫敦舉行的世界田徑錦標賽男子百米飛人之爭中擊敗牙買加「閃電」波特，終結了波特自2008年北京奧運開始以來的不敗神話，他躺在地上朝著天空大喊，雙眼留下了眼淚。然而有兩次使用禁藥遭禁賽的他，在噓聲四起的頒獎典禮中戴上金牌，讓國際田總(IAAF)柯伊尷尬不已。

蓋特林是一位備受爭議的運動員，他早在2001年就被查出使用禁藥，當時被禁賽兩年，但蓋特林上訴成功，禁賽令縮減至1年。禁賽結束後的他仍活躍於國際田壇，並且在2004年雅典奧運奪得100公尺金牌，將他的職業生涯推向顛峰。

但2006年他又被抓到使用禁藥，這次IAAF祭出重懲禁賽8年，打算終結蓋特林的運動生涯，不過，蓋特林再次上訴成功，禁賽時間減少一半，讓蓋特林得以在2010年重新回到賽場。

2012年倫敦奧運蓋特林跑出9秒79獲得銅牌，2016年里約奧運以些微差距不敵波特得到銀牌，截至目前為止他在奧運殿堂拿下1金2銀2銅，世界錦標賽3金4銀，可說是除了波特以外，最好的短距離選手。

但兩次禁賽史讓這位原本應該是榮耀在身的蓋特林，如今每次出賽場邊總是傳出不少噓聲，就連柯伊在頒獎完後也無奈表示，這不是最好的劇本結局，但蓋特林完全合法。

因為，IAAF這些年來打擊禁藥不遺餘力，去年里約奧運俄羅斯田徑隊因禁藥幾乎全部被取消參賽資格，甚至撐竿跳天后伊辛芭耶娃也難逃厄運，這次蓋特林站上頒獎台摘下金牌，無疑是狠狠打了IAAF的臉，然而人非聖賢誰人無過，蓋特林能以35歲之齡重新奪回「飛人」封號，還是對他的意志力與奮戰精神給予崇高敬意。

(中時電子報)