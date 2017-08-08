大學指考放榜 錄取率跌、缺額人數創8年新高
大學考試入學分發管道今天公布錄取結果，今年共4萬4144個名額，其中4萬2327人完成登記志願，錄取4萬1022人，錄取率96.92％，比去年略降，缺額3488人創8年新高。
今年共有64校、提供4萬4144個名額，有16校未足額錄取，未足額錄取人數高達3488人，是近8年以來新高，有7校缺額率超過5成，也是歷年新高。
根據大學考試入學分發委員會主任王士豪表示，今年錄取率比去年略降，觀察後認為，落榜生所填的志願數大約35個，比所有登記生平均填寫的志願數少，推估部分考生心有所屬，只想念特定科系，或是有國外唸書打算，因此填的志願較少，才會導致落榜。
去年(105年)大學入學考試分發，有4萬4958人完成志願登記，錄取人數為4萬3659人，錄取率97.11%，缺額2953人。當時王士豪分析，這反映「學生也在挑大學」，即使甄選入學已錄取，但不滿意再拚指考，重考生填寫志願數平均才39個志願，遠低於整體的58個。
(中時電子報)
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