台灣加入聯合國 呂秀蓮：不是那麼簡單的事

對於今年政府推動加入聯合國，前副總統呂秀蓮今表示，加入聯合國是終極願望，「但這不是那麼簡單的事」。（姚志平攝）

對於今年政府推動加入聯合國，前副總統呂秀蓮今表示，加入聯合國是終極願望，「但這不是那麼簡單的事」；她說，這並非低調與否的問題，而是現今我國邦交越趨薄弱之際，透過邦交國提案，而相較之下，中國正氣勢如虹，北韓問題亦是國際關注焦點。

呂秀蓮上午出席「2017亞太安全對話」開幕後，接受媒體訪問時表示，台灣要注意，中國在召開19大後，可能對台灣採取嚴厲的方式。日前8月1日解放軍在外蒙古的軍演，其實中國已啟動對台灣的「文攻武嚇2.0版」，台灣要開始嚴厲面對，「我們不能以小博大」。

呂秀蓮強調，蠻多人對蔡總統的「維持現狀」承諾，提出不同的看法，世界已經不一樣，特別在東亞地區已搞得天翻地覆，蔡總統經過審慎思考，應該在適當時候會表達她的態度。

外傳政府今年推動聯合國將轉趨低調，呂秀蓮說，不是太低調或不低調的問題，而是現在台灣邦交越趨薄弱之際，透過邦交國提這個案子，而中國現在氣勢如虹，朝鮮問題是舉世最關心的事時，台灣應該要看客觀的情勢，發揮主觀的優勢比較好。

呂秀蓮說，加入聯合國是我們的終極願望，但這不是那麼簡單的事，最早是由她提倡（加入聯合國），當時是希望能夠提升台灣的能見度。

呂秀蓮指出，除要對聯合國深入研究外，還要善用不同的國際情勢，把台灣議題巧妙帶進，未必年復一年的做法是有效的，要認真思考新的時代來臨，應該要有新策略。

呂秀蓮強調，以她長期推動加入聯合國的經驗，「要正式成為聯合國會員，是相當困難的一件事」，但值得我們去努力，策略方法可能還可以檢討，更加與時俱進。

呂秀蓮也舉例，蔡總統上任不久後，聯合國禁止台灣人民拿台灣護照進入聯合國大廈，這是嚴重違反基本人權。她建議，可以全民寫信給聯合國新任祕書長，訴求聯合國沒有權利禁止台灣民眾參觀聯合國，如此可獲得廣泛響應。

此前呂秀蓮曾言蔡總統並未找她討論國事，而蔡總統今在開幕致詞時，特別提及呂秀蓮。呂秀蓮說，這很正常，她一向關心國事，原本沒有安排她前來，但在報紙上看到活動後，遠景（基金會）表示歡迎，「國家大事人人關心，小節不必計較」。

至於是否與蔡總統一同討論國事？呂說，「是她的問題，不是我的問題」。

(中時)