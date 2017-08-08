胡瓜.李進良心結未解 小禎復合恐卡關？
小禎和李進良分居5年後，今年不僅認與阿良復合，更多次在臉書PO出全家福照，讓兩人復合之路露出曙光，不過今年幫胡瓜慶祝父親節時，卻不見李進良現身，讓人推測兩人似乎心結未解，恐讓小禎複合一事卡關。
根據《蘋果》報導，父親節前夕，李進良帶女兒Emma及爸媽到粵式料理店用餐，隔天則換小禎帶女兒Emma和胡瓜及丁柔安等人，到韓式燒肉店慶祝父親節，而李進良原先說會盡量提早下班，但最後仍未見其蹤影現身，來為胡瓜慶祝父親節，據悉是由於小禎透露與李進良復合後，胡瓜雖然表示支持女兒決定，但對於李進良遲未表態相當火大，因此提到女婿的時候，不是用「李醫師」就是用「對方」來稱呼，甚至曾脫口而出「那個男的」，可見翁婿關係似乎尚未修復，也讓這個父親節頓時也成了「父親結」。
(中時電子報)
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