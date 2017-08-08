「準備戰爭」 印度美國9月攜手大練兵

中國與印度因邊境爭議僵持不下，北京已放話，說要在兩周內武力清場，而繼7月的美印日「馬拉巴爾」大規模海上聯合演習後，9月將再與美國舉行「準備戰爭」（Yudh Abhyas）聯合演習。圖為美印2012年在印度西部的拉加斯坦（Rajasthan）邦舉行「準備戰爭」軍演的畫面。（圖/美聯社）

美軍2012年3月13日在印度西部的拉加斯坦邦參加「準備戰爭」軍演的畫面。（圖/美聯社）

中印邊境對峙持續，北京加大外交與軍事威嚇力度，甚至透過官媒放話說，「兩周內將武力清場」。新德里雖不願低頭，但也不願與中國硬槓，目前不打算加入任何3邊或4邊安保聯盟，以免過度刺激北京。

不過，據《印度時報》（The Times of India）8日報導。印度繼7月在孟加拉灣與美日聯手，舉行針對中國意味濃厚的「馬拉巴爾」（Malabar）大規模聯合軍演後，預定9月14- 27日將再與美國舉行「準備戰爭」（Yudh Abhyas）聯合演習。

美國政府與五角大廈最近在提交國會的報告中指出，印度與美國在亞太的戰略展望日趨一致，因此他們認為，無論在印度 - 亞太地區內或外，印度都成為日益重要的區域安全合作夥伴。

而印度總理莫迪（Narendra Modi）6月底訪美時，也與美國總統川普雙雙誓言，將加強印美已十分廣泛的戰略關係。

就在中印仍因邊境問題劍拔弩張，僵持不下之際，美印決定，這次演習將在美國華盛頓州路易斯-麥科得聯合基地（Joint Base Lewis-McChord）（Joint Base Lewis-McChord）舉行。

美國和印度因戰略利益一致，近年致力加強軍事合作，2016年雙方在華盛頓簽署了歷史性的《後勤支援協議》(Logistics Support Agreement)，允許雙方軍隊進入對方的領土，使用對方的陸、海、空軍事基地提供後勤保障，進行補給，維修和休整等後勤作業。

而北京這次藉邊境爭議強烈表態，據中國官媒《環球時報》英文網8月5日報導，上海社科院國際關係研究所研究員胡志勇說：「中國在24小時內的系列言論向印度傳遞了一個資訊，那就是中國絕不會容忍印度軍隊侵入中國領土太久。如果印度拒絕撤軍，中國或許會在兩周內開展一場小規模的軍事行動。」他還說，中方採取軍事行動，旨在捕獲非法逗留在中國領土的印度士兵，或者將他們驅逐。在開展行動之前，中國會提前通知印度外交部。

胡志勇還說，印度挑起了這次事端，應該承擔一切後果。

(中時電子報)