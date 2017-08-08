海峽兩岸青年單車環台活動 圓滿落幕

2017海峽兩岸青年單車環台活動於壽卡鐵馬驛站合影。(中華青年單車環台協會提供)

為了讓青年學生在暑假期間也能有豐富的假期生活，由中華青年單車環台協會舉辦的『海峽兩岸青年單車環台活動』日前圓滿落幕，來自海峽兩岸共計二十一名環台隊員中有十二人是遠從海峽對岸來台體驗環台騎行，協會希望能利用十天的單車環台體驗，激起青年學子面對未來人生能充滿熱情與自信。

本次單車環台活動於七月二十三日從協辦單位新竹中華大學出發，南下經彰化、台南、屏東、墾丁等地過夜，再銜接南迴公路沿東部北上，隊員們除了飽覽沿途名勝，更品嘗了台灣道地小吃，對於沿途給予協助與鼓勵的熱情鄉親更是留下了深刻印象，雖然途中還經歷了尼莎以及海棠兩個颱風的影響，讓行程稍有耽誤，但卻也讓所有隊員們有了一次相當特殊的環台經驗，這次參與環台活動的復旦大學化學系王叢笑教授就特別以文字為這段旅程留下了生動的註腳:『一輛單車+兩個馬鞍袋的十天騎行，簡單生活快樂體驗，與兩岸夥伴們結下了親如家人般的深厚友情，汗水、喜悅、感動滿滿，真是不虛此行！』

復旦大學化學系王叢笑教授。(中華青年單車環台協會提供)

2017海峽兩岸青年單車環台活動於中華大學合影。(中華青年單車環台協會提供)

中華青年單車環台協會是由中華大學林錦煌教授及他的學生於2016年所創設的非營利公益組織，並由林錦煌教授擔任創會理事長，林理事長表示，單車環台應該是台灣最受全民所敬佩的活動，只要提到單車環台，大家莫不投以讚許、欽佩的眼光，是非常適合全民進行的戶外活動。環台騎行活動的精神在於節能減碳、鍛鍊強健的體魄、勇於吃苦耐勞與親子同遊增進感情，歡迎兩岸中華青年參與這項有意義的活動。

(中時電子報)

2017海峽兩岸青年單車環台活動於西螺大橋合影。(中華青年單車環台協會提供)