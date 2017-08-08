NBA》厄文最想去的落腳地是綠衫軍？
根據美國媒體報導，騎士前任總管葛瑞芬受訪時表示，厄文目前最想要去的地方是波士頓，球隊是塞爾提克。
厄文先前曾說過想要去馬刺、灰狼、尼克或是熱火，但如今看來這些可能是厄文對外放出的煙霧彈。
葛瑞芬說，厄文想要去的球隊是擁有出色的教練和優秀隊友，其中就包括了史蒂文斯(塞爾提克)與帕波維奇(馬刺)。塞爾提克現在有海沃德，馬刺有里歐納德。
外界認為厄文想要離開騎士的最主要因素是不想再與詹姆斯同隊，但葛瑞芬卻不這樣認為，「厄文可不想去一支沒有奪冠實力的球隊，他不會去帶領一幫烏合之眾的球隊。」
雖然綠衫軍總管安吉也很想要延攬厄文，也有足夠的交易籌碼，但騎士會笨得將厄文送給最大敵人嗎？肯定不會的啊！
(中時電子報)
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