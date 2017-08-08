素顏美吃火鍋 劉亦菲辣到皺眉的表情亮了

劉亦菲頂素顏吃火鍋，不過她卻被辣到臉扭曲，表情引發熱議。（圖／取材自微博）

劉亦菲主演的新片《三生三世十里桃花》表現不俗、票房成績亮眼，儘管電影上映後評價兩極，不僅演員被批面攤、造型被酸爆，男主角楊洋日前甚至淚灑見面會，面對批評，電影導演、製片與粉絲也都跳出來為劉亦菲和楊洋抱屈，劉亦菲一舉一動備受矚目，不過她昨則曬吃火鍋照，還被辣到表情扭曲，痛苦表情引人注目。

劉亦菲在微博曬出吃火鍋照，直呼：「辣的...爽」，只見她頂著無暇素顏吃火鍋，大秀高顏值美肌，但劉亦菲卻被辣到臉扭曲，只見她閉眼、表情扭曲，不過劉亦菲不適表情依舊充滿「神仙姐姐」美感，痛苦模樣依舊氣質爆表、引發熱議，「劉亦菲素顏吃火鍋」還因此登上微博熱搜榜。

(中時電子報)