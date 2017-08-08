指考放榜 新住民之子陳振賢如願上台大

長相甜美亮麗的虎尾高中黃翎軒指考537.3，是雲林社會組榜首，如願上台大政治系。(許素惠攝)

陳振賢母親是越南新住民，他要幫忙小吃攤生意，仍考上台大，表現突出。(許素惠翻攝)

雲林虎尾高中指考放榜，考生共127位，錄取國立大學53位，其中雲林社會組榜首黃翎軒如願錄取台灣大學政治學系國際關係組，而母親是越南籍新住民的陳振賢原始總分未計公民415分，也錄取台大政治系，表現搶眼。

外形亮麗的虎尾高中黃翎軒指考總分537.3，是雲林縣社會組榜首，原可上社會組第一志願台大法律系，但非常關心時事的她，最後依興趣選念政治系。

陳振賢的父母親於斗南經營小吃攤，課餘，他常常充當跑堂店小二，幫忙爸媽小吃攤的生意，卻一點都不影響課業，錄取臺灣大學政治學系政治理論組，表見非常突出。

虎高因繁星推薦甄選、申請入學多數學生已上榜，今年報考指考只有143人，成績依仍亮眼，社會組9人400分以上，而最大亮點是數學乙黃兆淳、黃翎軒、程敬淇3人考了100分，黃翎軒最突出，總分高達537.3分。

虎高今年透過繁星推薦甄選及申請入學成績優異，共有16人錄取醫學系。

(中時)