MiLB》胡智為登板救火 飆2.2局無失分好投

胡智為連2場比賽無失分，9月擴編有望回大聯盟。(美聯社資料照)

距大聯盟9月擴編只剩不到1個月，所有被放在40人名單內的球員，都在緊鑼密鼓調整狀況，隨時做好踏上頂尖戰場的準備，在光芒3A的胡智為也是一樣，他今(8日)在先發僅撐3.1局的情況下，緊急登板救火，繳2.2局無失分好投，連續2場出賽都沒有失分，自責分率降到3.12。

胡智為在6月10日光芒對運動家時，後援繳4局失1分好投後，繼續回到3A磨練，並轉任全職牛棚投手。7月中旬時，他雖碰到小低潮，連3場後援出賽都失分，不過近3場表現略有回穩，共投6局失2分。

此役光芒3A對戰紅人3A，光芒先發投手前3局失4分，4上陷一二壘有人危機時，球隊決定推胡智為上場救火。他面對第一名打者飆出三振，但隨後被敲安，讓壘上1名跑者回來，不過第2名跑者想回壘時，他與其他守備員合力完成阻殺。

接著胡智為5上續投，雖2出局後連挨2安，陷一二壘有人危機，但沒有失分，6上演出三上三下後，完成今天的投球工作。總計胡智為此役投2.2局挨3安、無失分，飆出3次三振，連續2場出賽沒有失分，自責分率從賽前3.28降到3.12。

胡智為先前曾在臉書PO文寫道，「小聯盟球季剩下最後30場，再來就是季後賽，跟9月了，站穩腳步，最後衝刺。」目前還在光芒40人名單的他，也很有機會在下月大聯盟擴編時，睽違2個多月再站上一級戰場。依他在3A多投超過1局的情況來看，屆時可能會被定位為長中繼。

(中時電子報)