麥當勞全新可口可樂巧罐杯 8／9起只送不賣

麥當勞全新推出的巧罐杯，有6種顏色。（圖／麥當勞）

麥當勞與可口可樂連續合作10年推出可樂杯，並年年造成收藏風潮。（圖／麥當勞）

「可口可樂控」注意了，全球可樂發燒友引頸期盼、只送不賣的「可樂杯」再度登場！麥當勞與可口可樂兩大品牌第10度聯手出擊，推出全新限量、以可口可樂迷你罐為原型1:1打造的「2017 Coca-Cola巧罐杯」將於明(8/9)日在台灣麥當勞首度亮相，預料將再掀收藏熱潮。

麥當勞「2017 Coca-Cola巧罐杯」此次主打法國製造進口、精雕杯身全新造型，自8月9日起至9月5日止，消費者凡購買任一麥當勞經典套餐，同時升級為大包薯條及大杯飲料，即可免費獲得一個。

麥當勞與可口可樂公司跨品牌合作推出「可樂杯」，至今已邁入第10年。台灣麥當勞統計，自2008年搭配奧運主題推出曲線杯起至今年為止，全台已累積送出近2000萬個。台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，麥當勞連續10年與可口可樂聯手推出『可樂杯』，因款款經典且只送不賣，故不只可口可樂迷搶著收藏，一般消費者也都很喜歡。所以今年台灣麥當勞決定加碼投資，預計送出總價市值超過3千萬元的『2017 Coca-Cola巧罐杯』，希望藉此經典且富質感的贈品，為消費者創造更超值的消費體驗，並在活動期間帶來2位數的來客數成長。

「2017 Coca-Cola巧罐杯」以可口可樂迷你罐為原型，全程法國製造，產地直送，杯身為玻璃精雕，晶瑩剔透。全套共有六種顏色，分別為「櫻桃紅」、「寶石藍」、「薰衣紫」、「湖水綠」、「橙紅色」以及「冰銀灰」，自8月9日起至9月5日止連續四週，每週兩款依序推出。凡於上午10:30後購買任一經典套餐（不含早餐套餐、快樂兒童餐、快樂分享餐），同時加大薯條及飲料，就可免費獲得亞洲首發的「2017 Coca-Cola巧罐杯」乙個。

麥當勞表示，「2017 Coca-Cola巧罐杯」在8月9日起推出「櫻桃紅」與「寶石藍」，8月16日起推出「薰衣紫」與「湖水綠」，8月23日起推出「橙紅色」與「冰銀灰」。「2017 Coca-Cola巧罐杯」不開放指定款式或單獨購買。且因有限量，送完為止。

(工商)