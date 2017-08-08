東港王船開光點睛 今起可供參拜
東港東隆宮戊戌正科王船開光點睛儀式，於今日上午9時5分開跑，百名信徒前來朝聖，在請神、安五營與王船公開光儀式甫結束，進行王船廠剪綵與點睛時突然下起大雨，但絲毫不減信徒熱情，大人小孩雨中興奮撿拾廟方分送的「平安糖」帶回家。
為迎接的明年登場「三年一科東港迎王平安祭典」，屏東東港東隆宮3月25日開始建造王船，經東隆宮祭典委員會經向溫府千歲跋桮（擲筊），今在廟埕舉辦王船開光點睛儀式。
一早7時30分近百名祭祀人員集合，並將溫府千歲和值年中軍府移駕至王船廠，先由道長請神，恭請三界神真前來賜福與觀禮，再作安五營儀式，9點5分進行王船公的開光。
民俗專家陳進成指出，安五營是避免開光時有邪魔進入，王船公則為船長、總趕公、舵公，根據老一輩所言，擔任王船公的人必須熟悉航海經緯，會看羅盤、海象，且對船帆的操作瞭若指掌，了解船上各項配備的名稱和操作。
接下來進行王船廠剪綵，大總理許振生等點睛官就位時，突然下起大雨，但數百名圍觀的信徒並未散去，儀式完成按民間習俗立即灑糖果，大人和小孩在雨中興奮撿拾，還有人拿起雨傘和水桶來接，之後再舉行敬王儀式，從此王船即日起可正式讓信徒參拜添載和參觀，直到明年迎王送王船遊天河（焚化）。
戊戌（2018年）正科王船長45尺6吋（約13.7公尺），船上配有2艘小艇，甲板上有馬、羊、雞、犬、豬等5間畜舍，造價約760萬元，共動員東港、琉球92位造船師傅合力建造。
(中時)
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