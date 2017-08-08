蘇嘉全：父親的職責是一輩子甜蜜負擔

今適逢父親節，立法院長蘇嘉全在臉書（facebook）表示，父親的角色沒有退休的一天，一旦肩負起這個職責，就是一輩子甜蜜的負擔，祝福全天下的爸爸父親節快樂。

蘇嘉全回憶道，在他的記憶中，父親總是讓人感覺無比威嚴，加上父親走得早，我們之間的互動其實很少。

蘇嘉全說，直到自己當了爸爸之後，才經常回想起過去與父親相處的那些點點滴滴，才漸漸明白父親當時的心境，這個過程就好像與爸爸進行一段難得的父子對話，只是這段對話遲到了幾10年。

蘇嘉全表示，父親是家中最大的支柱，無論遇到什麼事都絕不能倒下，父親也不擅於表達情感，但是對家人的愛卻從來沒有少過。他總是期盼兒女平安健康，並且希望自己能夠當家人永遠的靠山。

(中時)