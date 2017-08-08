闖民宅強盜意圖性侵女屋主 惡男判刑13年定讞
屏東縣陳姓男子去年闖進民宅持剪刀洗劫屋內財物後，見女屋主頗具姿色意圖性侵，她以生理期不便加以回絕，他轉而逼迫口交，所幸她趁機反鎖房門呼救才躲過狼爪，最高法院考量陳男犯後坦承部分犯行，依加重強盜及加重強制性交未遂罪將他判刑13年確定。
判決指出，陳男與吳姓友人（判刑1年確定）去年2月29日深夜闖進屏東市一處民宅行竊，吳男負責把風，陳男在屋內搜刮財物，驚醒熟睡中的女屋主，陳男於是持剪刀抵住她的腹部，喝令她不可抵抗，洗劫屋內現金共5萬元、手錶及手機等財物。
陳男取得現金後，竟另生歹念，持小剪刀向女屋主威嚇「我要做愛」，女屋主以生理期為由哀求歹徒放她一馬，陳竟自行脫下褲子逼迫她口交，她假裝答應請求到走廊「辦事」，陳不疑有他步出房間時，她趁機關上房門並大聲呼救，陳男才慌忙離去。
歷審都認為，陳男惡行重大，造成被害人財產損失及精神驚嚇，嚴重影響其財產法益、心理健康與社會治安，考量陳男犯後坦承部分犯行，依加重強盜等罪將他判刑13年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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