供電恐連五紅？ 林全：和平電塔修復應可解決

行政院長林全。(資料照)

全台陷入供電危機，昨（7）日出現今年首顆供電警戒紅燈後，接下來可能出現連五紅，行政院長林全表示，下週和平電塔修復應可解決，如果大林電廠新機組運轉順利可再發電20萬瓩，除非有大型機組出問題，否則應可度過難關。

近日氣溫持續飆高，公務機關還是持續下午1點至3點用電接風關閉冷氣，林全表示，若大林電廠點火順利以及關閉冷氣節電是否對大家造成不方便等交互評估。

林全表示，大林電廠新機組點火，可能在運轉的過程中間會停下來調整，所以是否能夠穩定提供20萬瓩供電是問題，此外，近來氣溫不斷飆升，公務機關的節電措施可以省下20至30萬瓩的供電，若放寬必須考量供電紅燈是否再度出現。

不過，林全也強調，每天下午1點到3點是用電尖峰時間，是大家用電最迫切的時候，若勸導節電也許會造成大家比較大的不方便，所以這部分要互相來評估，目前並沒有一個決定。

今也傳出核四電廠有一個柴油機組正在試運轉，林全回應，那個機組只是為了電廠的維修而運轉，而且那個機組根本就沒有什麼電力可以貢獻，不要把它當成一件事情來考量。

(工商)