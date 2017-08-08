供電恐連五紅？ 林全：和平電塔修復應可解決
全台陷入供電危機，昨（7）日出現今年首顆供電警戒紅燈後，接下來可能出現連五紅，行政院長林全表示，下週和平電塔修復應可解決，如果大林電廠新機組運轉順利可再發電20萬瓩，除非有大型機組出問題，否則應可度過難關。
近日氣溫持續飆高，公務機關還是持續下午1點至3點用電接風關閉冷氣，林全表示，若大林電廠點火順利以及關閉冷氣節電是否對大家造成不方便等交互評估。
林全表示，大林電廠新機組點火，可能在運轉的過程中間會停下來調整，所以是否能夠穩定提供20萬瓩供電是問題，此外，近來氣溫不斷飆升，公務機關的節電措施可以省下20至30萬瓩的供電，若放寬必須考量供電紅燈是否再度出現。
不過，林全也強調，每天下午1點到3點是用電尖峰時間，是大家用電最迫切的時候，若勸導節電也許會造成大家比較大的不方便，所以這部分要互相來評估，目前並沒有一個決定。
今也傳出核四電廠有一個柴油機組正在試運轉，林全回應，那個機組只是為了電廠的維修而運轉，而且那個機組根本就沒有什麼電力可以貢獻，不要把它當成一件事情來考量。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。