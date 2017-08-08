明明1949中共才建政 為何內蒙古卻慶70週年？

內蒙古自治區慶祝成立70週年。（圖/新華社）

據大陸澎湃新聞網報導，中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲，率領代表團赴內蒙古自治區，慶祝該區成立70週年。不僅參與富有民族特色的表演，還送上大陸中央所饋贈的題有「建設亮麗內蒙古、共圓偉大中國夢」漢蒙雙文的牌匾，邊框立體浮雕70朵祥雲，代表內蒙古自治區成立70周年的光輝歷程。但讓人感到好奇的是，現今的大陸政府是1949年正式成立，70週年不是應該在2019年嗎？原來，內蒙古有段不一樣的故事。

如今的內蒙古劃分，可說是從清代中葉以降開始的，瀚海以南，長城以北，東至哲里木盟，西至伊克昭盟的蒙古各旗被稱為內札薩克或內札薩克蒙古，後簡稱為內蒙古，晚期的清廷官方文書亦有內外蒙古的用法。辛亥革命後，這個區域被北洋政府劃分為綏遠、寧夏、察哈爾、熱河和黑龍江等多個省份，但在抗戰興起後，襲爵親王的德王選擇與日本合作，建立了蒙疆聯合自治政府，自兼主席之職，後改隸汪精衛的「南京國民政府」管轄，並改名為蒙古自治邦。

大陸政治局常委、全國政協主席俞正聲（圖左）代表中央，贈與內蒙古題字牌匾。（圖/新華社）

大陸全國政協主席俞正聲與內蒙古自治區退休幹部握手致意。（圖/新華社）

戰後被蘇聯紅軍和新成立的蒙古人民共和國佔領，此時的蘇聯在此重新扶植，新的內蒙古人民革命黨和解放委員會，讓內蒙古陷入併入蒙古國或留在中國的兩派對立中。最終由後來被稱為「內蒙王」的烏蘭夫力排眾議，很早就加入中共的他，成立「內蒙古自治運動聯合會」並逐步統合內部分歧，在1947年在王爺廟舉行內蒙古人民代表會議，在多族代表同意之下，正式成立內蒙古自治政府，由烏蘭夫擔任首任主席，此時的自治政府受中共中央東北局與東北行政委員會管轄。

人稱「內蒙王」的首任內蒙古自治政府主席烏蘭夫（圖右）。（圖/大陸網站）

於抗日戰爭期間，在內蒙古和日軍合作、成立蒙疆聯合自治政府的德王（圖左）與李守信（中）。（圖/維基百科）

比中華人民共和國「年長」兩歲的內蒙古自治區，原先政府所在地設於張家口、後原民國時期的綏遠省併入後，遂搬遷至當前的呼和浩特市。中共建政曾將甘肅和寧夏部份盟旗劃入內蒙古，而也因為邊境較長，內蒙古擁有18個邊境口岸，其中滿洲里，是大陸最大的陸路口岸，而二連浩特則是對蒙古國的最大邊境口岸。因為草原和放牧文化盛行，內蒙古最著名的企業莫過於伊利和蒙牛乳業。

抗戰勝利後，烏蘭夫成立「內蒙古自治運動聯合會」。（圖/大陸網站）

1947年內蒙古自治區成立，烏蘭夫當選第一任政府主席。（圖/新浪網）

自治區創立者烏蘭夫更非等閒之輩，出生於原綏遠省一個牧民家庭，赴北京就讀蒙藏學校學習，與在李大釗、趙世炎、鄧中夏等共產黨人走得很近，也是馬列主義研究小組成員之一。1925年加入中共，被派往莫斯科中山大學就讀，返國後回家鄉進行群眾抗爭，曾策劃「百靈廟暴動」。抗戰期間，曾擔任國民革命軍新編第三師政治部代理主任，後被清黨去職後，轉而負責蒙古族和自治政府的事務。

烏蘭夫很早就加入中共，後在建政後被升為解放軍上將軍銜。（圖/大陸網站）

烏蘭夫（前排中央）與家庭合影，前排左為長女雲曙碧、後排為草原英雄姊妹龍梅和玉榮。（圖/大陸網站）

烏蘭夫的孫女、也隨父親和祖父一樣，成為內蒙古自治區的現任主席。（圖/中新社）

身為首任自治區主席，逐步手握內蒙古的行政、黨務和軍隊權力，1955年9月，被授予中國人民解放軍上將軍階，榮獲一級解放勳章；中共八大召開，烏蘭夫當選為中共中央委員；並當選中共中央政治局候補委員，正式擠身國家領導人之一。文革後更替補病逝的廖承志席次，被選為國家副主席。被稱為「內蒙王」更非浪得虛名，1988年過世後，其子布赫也擔任內蒙古自治區主席、而孫女布小林則從去年6月開始接任主席職務，一家三代都位高權重，在大陸官場並不常見。

(中時電子報)