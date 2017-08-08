阿伯被撞倒 揮手打傷撞他駕駛反吃官司
66歲蔡姓男子騎輕型機車，遇上林姓貨車駕駛闖紅燈右轉撞倒，林男下車攙扶，忙詢問：「阿伯，有沒有怎樣？」反遭蔡男不悅：「X你X，年輕人車開這麼快衝三小！」一拳揮過去打裂林男眼鏡，造成其左眼眶、眼臉挫擦傷等，蔡男反被依過失傷害罪判拘役50天，易科罰金5萬元。
判決書指出，蔡男於去年3月，騎輕型機車由大里區新南路往東直行，在中興路交叉口遇上林姓小貨車駕駛，闖紅燈右轉撞上蔡人男車倒地。
當時蔡男的腳被機車壓到，林男下車上前攙扶，以右手扶到阿伯左肩膀，搭肩問：「阿伯，有不有怎樣？」，蔡男揮開林男的手，一揮拳說：「幹年輕人車開這麼快衝三小？」造成林男眼鏡破裂，造成左眼眶、左眼臉擦挫傷、頭部外傷等。
此案蔡老原是車禍被害人並未提告，反倒是林男被揮了一拳，立即提告傷害，但檢察官及法官都認為，蔡男沒有故意打人犯意，因對林男行為不滿而揮拳，力道控制不當，當時頭暈不適，情緒不佳，僅揮一次，應是過失行為。依過失傷害罪判拘役50天，易科罰金5萬元。
(中時)
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