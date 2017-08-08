日媒：「一帶一路」在非洲延伸

日本經濟新聞報導，中國大陸有意通過資金援助等推動非洲各地的鐵路建設計劃，據美國約翰霍普金斯大學調查，中國對非洲融資中，運輸基礎設施最多，2000～2015年，中國對非洲實施了約300億美元融資。

在鐵路的工程總投資方面，估算肯亞約為30億美元，衣索比亞約為40億美元，其中大部分是中國的融資。連接肯亞首都奈比與貿易港口蒙巴薩的高鐵今年5月開通，連接衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴與吉布地的鐵路也即將開通。

中國國家主席習近平推進的「一帶一路」構想計劃建立連接中國與歐洲的自主經濟圈，其中也加入了非洲。。

報導稱，有觀點認為，如果繼續加深依賴中國的融資，非洲在政治和經濟方面的自由將受到限制。

(旺報)