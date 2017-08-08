核四柴油機發電？ 林全：為電廠維修運轉
今年首顆供電紅燈已出現，傳出核四電廠有一個柴油機組正在試運轉，行政院長林全回應，這是不相干的問題，那個機組只是為了電廠的維修而運轉。
林全今（8）日出席「查獲K他命181公斤有功人員頒獎典禮」後表示，核四柴油機組根本就沒有什麼電力可以貢獻，不要把它當成一件事情來考量。
行政院發言人徐國勇今出席「行政院親子日活動」後受訪則表示，核四本來就有例行的定期保養，馬政府時期便開始編列預算，柴油發電機組測試就是其中一環。
徐國勇強調，雖然核四柴油發電機組測試也會產生電力，但並非正在運轉，而測試產生的電力也不要浪費，會讓電力併聯出來。
(工商)
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