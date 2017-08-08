司改國是會議12日召開 五院正副院長全到

總統府司法改革國是會議籌委會副執行秘書林峯正今天宣布，司改國是會議總結會議預計8月12日於總統府召開，共邀請101位國是會議委員、五院正副院長、主要政黨黨主席及立法院黨團總召與會，會議預計從上午9時進行至下午6時，全程網路直播。

林?正表示，總結會議的議程分做幾個環節來設計，首先是報告的部分，幕僚單位將會報告分組會議的決議歸納說明，司法院、法務部則就目前研擬的改革方案與期程，向國是會議委員與全民做報告；第二個部分是綜合建言，委員可以就前述的報告內容充分表示意見；第三個部分是提案討論，針對分組會議作成的決議，全體委員已經完成了提案連署的程序，共計有5個提案將在總結會議討論決定。

他說，從去年11月開始，司法改革國是會議向全民徵集意見後擬定議題，分成五個組別，召開了40次的分組會議，委員已經針對各個議題，廣泛進行討論並作成諸多決議；因此，總結會議的目的，並不是把所有分組會議已作成的決議再討論一次，而是針對有需要再斟酌、再考慮的少部分議題，進行有效率的、聚焦的討論，讓司法改革國是會議的結論更加完善。

本次總結會議內容，將於12日上午9時起，在「總統府全球資訊網」首頁進行網路直播。「總統府司法改革國是會議」網站（https://justice.president.gov.tw）及法務部全球資訊網（https://www.moj.gov.tw）等網站亦可同步觀看。

林?正表示，關心司法改革的民眾朋友，可以透過以上管道，進一步瞭解司改會議情形。此外，司法改革國是會議總結會議相關會議資料，也可於「總統府司法改革國是會議」網站查詢。

(工商)