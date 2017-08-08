NBA》活塞教頭點名德拉蒙要加強防守

活塞教頭范岡迪點名要求德拉蒙加強防守。(美聯社資料照)

根據美國媒體報導，活塞總教練范岡迪對於球隊當家中鋒德拉蒙在上季表現很不滿意，並且直接點名德拉蒙在新球季要提升防守能力，最好能夠打出像快艇狄安卓喬丹那樣的身手。

德拉蒙上賽季場均13.6分、13.8籃板，投籃命中率53%，今年2月季中交易一度傳出活塞想要把他交易出去的傳聞，這個消息讓德拉蒙氣餒不已。

范岡迪說，德拉蒙的籃板能力雖然很強，但防守能力卻遠不及狄安卓喬丹，如果他能成為出色的防守悍將，就能有效箝制住對手的攻勢。

(中時電子報)