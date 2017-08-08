陸生來台遭勸退　潘文忠：政府應該放手

教育部長潘文忠針對陸生來台遭阻，強調政府應該放手，讓兩岸青年有交流的機會。（曹婷婷攝）

教育部長潘文忠針對日前爆發陸生不能來就讀成功大學事件，今天到台南仁德區文賢國中進行訪視時，受訪提到，台灣秉持開放態度支持兩岸交流，不管台灣學生到大陸，或大陸學生到台灣，政府應該放手，給學生更多交流機會，並強調，陸生來台這2年變化不大，大概消長4%，兩岸學生交流數量仍維持一定數量，台灣秉持開放，希望大陸也能給青年機會來台灣，不要因為政治因素干擾學習。

潘文忠今天上午訪視台南市「夏日樂學」前導學校仁德區文賢國中，提到12年國教課綱並未去中國化，也回應陸生來台求學遭阻議題。潘文忠說，目前台灣約有3萬2000多名陸生，碩、博士人數成長，來台讀4年學位人數則些微下降，政治歸政治，政府支持兩岸學生學術交流應該持續進行，過去幾年也都有很好互動成果。

他也強調，教育部秉持開放立場，支持兩岸青年應該多交流，包含短期研修跟學位進修，針對近日大陸地區給學生「提醒」，教育部還是一樣原則，希望兩地青年都有自由學習的機會，避免因為政治因素干擾青年學習機會。

(中時)