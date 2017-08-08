陸生來台遭勸退 潘文忠：政府應該放手
教育部長潘文忠針對日前爆發陸生不能來就讀成功大學事件，今天到台南仁德區文賢國中進行訪視時，受訪提到，台灣秉持開放態度支持兩岸交流，不管台灣學生到大陸，或大陸學生到台灣，政府應該放手，給學生更多交流機會，並強調，陸生來台這2年變化不大，大概消長4%，兩岸學生交流數量仍維持一定數量，台灣秉持開放，希望大陸也能給青年機會來台灣，不要因為政治因素干擾學習。
潘文忠今天上午訪視台南市「夏日樂學」前導學校仁德區文賢國中，提到12年國教課綱並未去中國化，也回應陸生來台求學遭阻議題。潘文忠說，目前台灣約有3萬2000多名陸生，碩、博士人數成長，來台讀4年學位人數則些微下降，政治歸政治，政府支持兩岸學生學術交流應該持續進行，過去幾年也都有很好互動成果。
他也強調，教育部秉持開放立場，支持兩岸青年應該多交流，包含短期研修跟學位進修，針對近日大陸地區給學生「提醒」，教育部還是一樣原則，希望兩地青年都有自由學習的機會，避免因為政治因素干擾青年學習機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。