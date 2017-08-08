限電警戒紅燈　林全：應可度過難關

行政院長林全今天上午到桃園地檢署參加查獲K他命181公斤有功人員頒獎典禮。（葉臻攝）

行政院長林全今天上午出席桃園地檢署「查獲K他命181公斤有功人員頒獎典禮」，面對公家機關節電政策是否會取消，他表示會「再評估」，並強調若尖峰時間節電措施能維持、大林電廠能夠順利點火貢獻20萬瓩電力，且沒有重大機組問題，應該就可度過限電警戒紅燈的難關。

針對明天公家部門節電政策會取消的傳言，林全則表示會「再評估」，他強調若大林電廠今天能順利點火，明天初估將有20萬瓩的電力加入，但因這是一個新的機組，在運轉的過程中間也許會停下來調整，「能否穩定仍是一個問題」。

林全也說，仍建議公家機關中午1到3點把冷氣停掉，可以為台電尖峰時間減少20至30萬瓩的電力，「如果要放寬，要評估它目前紅燈的狀況是否會再度發生」，但因1點到3點是尖峰時間，也是大家用電最迫切的時候，如果用勸導節電也許會造成大家比較大的不方便，仍要互相來評估，目前並沒有一個決定。

除此之外，昨天面臨今年最高溫，台電尖峰備轉容量低至84.5萬瓩，今年首顆限電警戒紅燈也在昨天出現，若又有一台中型機組跳機，就將進入黑燈限電準備。

面對本周至周五前還有可能連5顆紅燈的狀況，林全則假設若能夠維持中午1點到3點的節電措施，明天大林電廠又能夠順利點火，且有20萬瓩的電力貢獻出來，且沒有重大的大型機組出問題，應該可以度過難關，待下個禮拜電塔修復後，問題就能解決。

(中時)