父親節 柯文哲臉書貼懺悔文
今天是父親節，台北市長柯文哲特地在臉書貼上懺悔文。柯文哲回憶兒子在三歲前幾乎沒看過他，坦承他是缺席的父親，好在有太太以及岳父岳母的幫忙，孩子才能在一個還算健全的環境下成長。
柯文哲表示，頭一看，才發現當爸爸已經25年了。回想起當新手父親的第一年，孩子出生不到兩個月，就去美國進修，回國後立刻接手臺大外科加護病房主任，每天日夜工作，兒子在三歲前幾乎沒看過柯P。因爲柯P醫院值班數天後，一回到家就是在睡覺，他太太指著柯P教說「爸爸」，兒子竟以為「爸爸」就是睡覺的意思。
柯P坦承，在孩子成長的過程中，他是缺席的父親，好在有太太以及岳父岳母的幫忙，孩子才能在一個還算健全的環境下成長。
柯P表示，當了市長後，比以前有更多機會跟小朋友互動，也聽到許多新手爸媽面臨的難處，比起他們這一代，年輕人要養育和教育子女的負擔確實更加沈重。
因此，托嬰跟托育系統的建立，會當作北市府最重要的工作，讓養兒育女不再是年輕世代不敢想像的一件事。
(中時電子報)
文章來源：柯文哲臉書
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